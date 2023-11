Artistas vão se reunir em show beneficente para arrecadar verba para tratamento de Mingau

Cada vez mais perto de deixar o hospital, Mingau contará com o apoio da família e dos amigos para arrecadar verba para o seu tratamento. O músico, vale pontuar, está internado há quase três meses após levar um tiro na cabeça.

No dia de 14 de dezembro, diversos artistas vão se reunir em um show beneficente, que acontecerá no Teatro Bradesco, em São Paulo. Dinho Ouro Preto, Leo Jaime e Tico Santa Cruz são um dos nomes já confirmados. A apresentação do evento ficará por conta de Murilo Couto e Juliana Oliveira, ambos do The Noite.

A meta da família é arrecadar cerca de 600 mil reais, que serão usados para pagar as cirurgias já feitas, uma cadeira de rodas, uma luva robótica de reabilitação e um terceiro procedimento que será realizado futuramente.

Vale pontuar que além do show, a filha do músico também fez uma vaquinha na internet.

Força, Mingau!