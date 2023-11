Emocionada, Danielle Winits manda recado para André Gonçalves, que também se comove ao falar da ex

A noite da última quinta-feira, dia 23, foi de muita emoção para quem estava disputando a roça de A Fazenda 15. Antes de revelar o eliminado da noite, os peões ganharam recados de amigos e familiares, e André Gonçalves acabou sendo surpreendido com uma mensagem de Danielle Winits, sua ex-esposa.

Sem esconder a emoção, Dani falou:

- É com muita emoção que deixo aqui minha torcida pra você, em nome de toda sua família, do Guy, de todas as pessoas que te amam. Então, segura, peão!, disse.

Assim que voltou da roça, André, que ainda estava muito emocionado, mandou um recado à Danielle:

- Dani, Dani, Dani, obrigado, Dani. Eu te amo. Manu, Pedro, Valen, Guy, eu amo vocês. Estou aqui por vocês.

Em seguida, assim que entrou na sede, ele continuou babando na atriz:

- Quando ela apareceu hoje, estava linda! E isso [ficar sem ver a família] estava mexendo comigo de uma maneira brutal. Na semana passada, eu desmoronei de saudades. Estava sem controle. Ela mandou um beijo, falou que está tudo bem, que a família está bem. O Guy está assistindo e votando! Foram várias bençãos: poder voltar, ter notícias da Dani, da minha família. Eu fiquei em choque. Foi um gesto muito amoroso dela [Danielle]. Ela estava linda, se emocionou.