Cerezolli vai à guerra. Escreve um diário. É preso, passa frio. E ganha um livro... ...quase 80 anos depois.

O livro “A dupla face da guerra: a FEB pelo olhar de um prisioneiro” focaliza o ribeirão-pirense Waldemar Reinaldo Cerezolli, um dos 35 brasileiros feito prisioneiro pelos alemães.

Cristina Ferez fez o pré-lançamento de sua obra na Feira do Livro de Ribeirão Pires, em 28 de outubro. E fará o lançamento oficial neste domingo, à tarde, na Livraria Martins Fontes Paulista na Capital.

PARA NÃO ESQUECER

Na luta frente aos alemães, o soldado, promovido a cabo, Waldemar Cerezolli, escreveu um diário, redescoberto 70 anos depois por Cristina Feres. Cerezolli focaliza a campanha da Itália que o fez parar num campo de concentração.

Cinco meses de confinamento com mais de 110 mil capturados de 24 origens diferentes. O arame farpado o isolava do mundo. Comia neve para “enganar o estomago”. Seu corpo “cobria-se de bichos”. Ele sobrevivia, mas sua juventude ficou enterrada na batalha de São Quírico. Calou-se, então, o escritor.

Termina a guerra. Waldemar e outros prisioneiros são levados para a França e dali para a Itália. São recebidos com alegria pelos companheiros que os julgavam mortos.

Diz Cristina Feres:

Sim, Waldemar estava vivo, mas preso para sempre num mundo de sofrimento.

Após ter testemunhado tanta dor, as imagens dos colegas que tombaram aos seus pés ainda estavam ali vivas, bem como os sons dos gemidos e gritos de angústia a assombrar suas noites, fazendo-o reviver na intimidade solitária os momentos mais dolorosos de sua vida e transformando em pesar o simples ato de dormir.

Cristina Feres recupera um protagonista de nosso passado, um herói desconhecido de nossas guerras. Graças a ela, Waldemar encontra uma escuta.

A historiadora traduz o diarista. Acompanha seus passos. Recupera o fio de sua história, desvelando, também, parte da nossa.

Livro: A dupla face da guerra: A FEB pelo olhar de um prisioneiro

Autora: Cristina de Lourdes Pellegrino Feres

Editora Intermeios

Lançamento: 26/11/2023

Local: Livraria Martins Fontes Paulista

Endereço: Avenida Paulista, 509

Horário: 15h às 18h

Crédito da foto 1 – Álbum familiar

Crédito da foto 2 – Divulgação

HISTÓRIA RECONSTRUÍDA. O cabo Waldemar Reinaldo Cerezoli e a historiadora Cristina Feres com João Paulo e Lorenzo, neto e bisneto do expedicionário de Ribeirão Pires: a banalidade da guerra feita de sono, fome, vinho e fogo

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 24 de novembro de 1993 – ano 36, edição 8552

MANCHETE – Sindicato dos Rodoviários do ABC pode ter dado verba ao PT.

PONTO DE VISTA – Michel Temer, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo: reforma partidária urgente.

CULTURA & LAZER – Paulo Autran voltava ao Teatro Municipal de Santo André com “O céu tem de esperar”.

Crédito da foto 3 – Luciano Vicioni/Banco de Dados

AUTRAN. O público da região é inteligente e caloroso

POLÍCIA – Justiceiros fogem com ajuda de carcereiros da Cadeia Pública de Diadema.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Ontem, na Vila Helena, ruas sem pavimentação e poucas moradias antes da década de 1970.

Havia o armazém do Sr. Atílio, o bar do Afonso, o frigorífico Schmitz.

Até hoje, a relojoaria Grenzi, a igreja Salete, o Komape, o Center Carnes ABC e a Escola 8 de Abril.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

EM 24 DE NOVEMBRO DE...

1908 – O Brasil enfrentava a crise do café e o governo do Estado de São Paulo buscava empréstimo de 15 milhões de libras para a salvação do setor.

Centro Acadêmico 11 de Agosto discutia a ideia de erigir um monumento a Garibaldi, “o herói de dois países”, hoje realidade no Largo da Luz.

1963 - Lançada a pedra fundamental da capela São Judas Tadeu, no Bairro Planalto, em São Bernardo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Rio Grande do Norte, hoje é o aniversário de Almino Afonso, Cruzeta, Marcelino Vieira e Presidente Juscelino (RN).

E mais: Áurea (RS), Mirangaba (BA), Santa Luzia (PB) e Sete Lagoas (MG).

HOJE

Dia do Quadro Auxiliar de Oficiais.

Dia do Instrutor de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Santo André Dung-Lac e companheiros

24 de novembro

117 mártires do Vietnã que, entre os séculos 16 e 20, atuaram na evangelização dos povos do seu país.

Ilustração: Canção Nova (divulgação)