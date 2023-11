Na Argentina, Milei nega ter desistido de extinguir Banco Central

O gabinete do presidente eleito da Argentina, Javer Milei, afirmou nesta sexta-feira, 24, que são "falsos rumores difundidos" as informações que circulam de que o político teria desistido de fechar o Banco Central do país, e que o tema é "inegociável". Em comunicado, o gabinete informou ainda que Milei terá uma chamada telefônica na tarde desta sexta com o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol.