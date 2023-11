Obituário - 27 de novembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Antônia da Silva Marcellino, 95. Natural de Duartina (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Caglierani Belon, 95. Natural de Campinas (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irene da Silva Gomes, 93. Natural de Curaçá (BA). Residia no Jardim do Sol, em Santo André. Costureira. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivanilde Correia de Abreu, 88. Natural de Ibipeba (BA). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joana D’Arc Tordin, 86. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Edson Pereira de Oliveira, 85. Natural de São Raimundo Nonato (PI). Residia em Utinga, Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Alvina Gomes Muniz, 82. Natural de Igarapava (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neusa Soares de Almeida, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elenir Aparecida Rodrigues, 80. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Dulce Luís Reducino, 74. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio José Neto, 65. Natural de Pindaí (BA). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilberto Gonçalves Ferreira, 64. Natural de Colorado (Paraná). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hércules Rossetti Neto, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Caminhoneiro. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ana Paula Patriarcha da Silva, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvone Bonifácio André, 49. Natural de São Pedro dos Ferros (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pintor. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Alcides Pedro Mutton, 85. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Suely Toshie Ayabe, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim São Silvério, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Francisca de Souza da Silva, 104. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Centro de São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sandra Regina Marques da Silva, 55. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Vendedora. Dia 22, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

DIADEMA

Iragy Souza Guimarães, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jabaquara, na Capital. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Severino Antônio da Silva, 69. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no Jardim Miriam, na Capital. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Tânia Maria Castro, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Mario dos Santos Reinaldo, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Henrique Pereira do Nascimento, 38. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Americanópolis, na Capital. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria de Lourdes Godoy, 83. Natural de Igaraí, Distrito de Mococa (SP). Residia no Itapark Novo, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Nair Caetano Bertoldo, 79. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Elizabeth Donrachek Rocha, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.