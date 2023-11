Obituário - 25 de novembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Maria de Lourdes Pereira Ignacio, 93. Natural de Arceburgo (MG). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia Tofanelli de Miranda, 91. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Rita de Sousa Reina, 84. Natural de Santo Antonio da Platina (PR). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clementa Bravo Perossi, 83. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clarice Maria Costa, 80. Natural de Salvador (Bahia). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Felicidade Maria dos Santos, 79. Natural de Miguel Calmon (BA). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mariano José da Silva, 77. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Freire dos Santos, 76. Natural de Rio Tinto (PB). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Manoel de Oliveira, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Augusto Cortez, 63. Natural de Bauru (SP). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ailton Grigoletto Filho, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Controlador de acesso. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida Júlio de Souza, 59. Natural de Inajá (PE). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Antonio Xavier, 58. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Comerciante. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Raimunda Maria dos Santos Souza, 52. Natural de Camacan (BA). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Feirante. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Raimundo Pereira do Nascimento, 92. Natural de Triunfo (Pernambuco). Residia no Alto do Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Jardim da Colina.

Helena Micali, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Wanderlei Andrade Ongaro, 65. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Rodrigo Fabiano Sartori, 41. Natural de Mirassol (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

João Vicente da Silva Filho, 91. Natural de Tapiratiba (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Manoel Alves Lins, 88. Natural de Lajedo (PE). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Isabel Lucantonio Santoniello, 80. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ercelia Calixto, 78. Natural de São Caetano. Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Celso Antonio de Souza, 66. Natural de Santo André. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Alves Ferreira, 93. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 20. Cemitério São João Batista, em Leme (SP).

Sebastião Quintino de Paula, 74. Natural de Alvinópolis (MG) Residia no bairro Taboão. Dia 20. Vale da Paz.

Valdir Feitosa de Souza, 41. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Pereira Cardoso, 94. Natural de Suzano (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Conceição Eugênio dos Santos, 90. Natural de Arealva (SP). Residia no Vale do Sol, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Antonio Carlos Alves, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque do Governador, em Ribeirão Pires. Dia 20; Cemitério São José.