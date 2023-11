Parque Central recebe penúltima edição do Moeda Pet deste ano no sábado

A penúltima edição do Moeda Pet do ano será realizada neste sábado (25), no Parque Central, em Santo André. O programa, que troca um quilo de garrafas PET por um quilo de ração para cães e gatos, acontece em sistema drive-thru, das 9h às 13h.



“Somente no mês passado foram distribuídos mais de 600 quilos de ração. A procura vem aumentando mês a mês, o que comprova a importância desse programa para a população andreense”, relata o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.



Para cada quilo é necessário juntar 20 garrafas plásticas de dois litros, 25 de um litro, ou 36 de 600 ml. É necessário que todas estejam limpas e secas.



Todo material é encaminhado ao Aterro Municipal de Santo André, onde as cooperativas fazem o trabalho de reciclagem e venda. A arrecadação é revertida em benefício às cooperativas e a ação contribui para a preservação do meio ambiente.



O Moeda Pet conta com a participação do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente, do Banco de Rações do Fundo Social de Solidariedade, do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e do Dr. Hato Hospital Veterinário.



Empresas interessadas em apoiar o programa podem entrar em contato pelo telefone 4433-1958 da Prefeitura de Santo André. Segundo a Prefeitura, a adesão de novos parceiros contribuirá com o aumento de ração, que poderá resultar na expansão para outras áreas da cidade.



O Parque Central fica na rua José Bonifácio, na Vila Assunção, em Santo André.

Vale destacar que a próxima e última edição será antecipada para o dia 16 de dezembro devido o período de festas de final de ano.