Joelma grava vídeo e internautas apontam alfinetada em Ximbinha: Simbora calypsar juntinhos

Ela vai tomar um tacacá - e, talvez, dar uma alfinetada? Na última quinta-feira, dia 23, Joelma publicou um vídeo nas redes sociais que deu o que falar. Isso porque os internautas apontaram a publicação como uma indireta ao ex-marido, Ximbinha.

Anteriormente, o artista havia afirmado no podcast Inteligência Ltda que a marca Calypso não pertence apenas a Joelma, dando a entender que ela estava monopolizando a banda.

- [O nome Calypso] é nosso. Só pode ser usado pelos dois. Só eu não posso usar e nem só ela. Estou sentindo que foi um golpe que ela me deu. Colocou o nome de um show de Isso é Calypso, onde ela só fala Calypso e não Isso é Calypso. Estou na Justiça

E claro, não demorou muito para Joelma rebater a acusação, dando aquela suposta cutucada na afirmação do artista.

- Isso é Calypso. Você é Calypso. Eu sou Calypso. Vocês já sabem, né?! Simbora calypsar bem muito juntinhos no Mangueirão?, disse, rindo.

Nos comentários, os fãs dispararam:

O deboche da gata.

A surra no Ximbinha que quer processar ela por usar o nome Calypso.

Dona do cavalo manco, do tacacá, do relógio e do Calypso. Joelma, ela é o Calypso

Manda o outro lá tomar um tacacá e ficar de boa.