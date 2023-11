Frio em SP: temperatura máxima no fim de semana ficará abaixo dos 20ºC

Quem sofreu com as altas temperaturas nas últimas semanas e clamava por um friozinho em São Paulo pode comemorar. A temperatura máxima não passará dos 20°C neste fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a frente fria deve avançar pelo Estado, derrubando ainda mais a temperatura, que já vem caindo desde quarta-feira, 22.

A chuva, que começou entre quinta, 23 e sexta-feira, 24, também deve perdurar no fim de semana. A previsão do Inmet é de muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas. No domingo, 26, há risco de trovoadas. O clima continuará chuvoso na semana que vem.

Aos poucos, a temperatura deve começar a subir a partir de segunda-feira, 27. Mas só atinge patamares mais altos, de acordo com a empresa Climatempo, na próxima sexta-feira, dia 1º de dezembro, quando mínima e máxima ficam em 20ºC e 32ºC.

Mínima e máxima previstas para SP nos próximos dias, segundo o Inmet:

- Sábado, 25/11: mínima de 14ºC e máxima de 18ºC;

- Domingo, 26/11: mínima de 15ºC e máxima de 19ºC;

- Segunda-feira, 27/11: mínima de 17ºC e máxima de 22ºC;

- Terça-feira, 28/11: mínima de 19ºC e máxima de 24º;

Temperaturas previstas em SP na semana que vem, segundo a Climatempo:

- Quarta-feira, 29/11: mínima de 19ºC e máxima de 25º;

- Quinta-feira, 30/11: mínima de 18ºC e máxima de 30º;

- Sexta-feira, 1º/12: mínima de 20ºC e máxima de 30º.