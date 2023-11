Black Friday 2023: pesquisa revela comportamentos do brasileiro

A última sexta-feira do mês de novembro é uma das datas mais esperadas no varejo brasileiro. A Black Friday, que em 2023 acontecerá em 24 de novembro, oferece grandes descontos em produtos e serviços dos mais diversos segmentos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A data é aproveitada por muitos consumidores para adiantar as compras dos presentes de final de ano e também para adquirir novidades. No entanto, apesar dos descontos, o consumidor sente que o período poderia ser ainda mais vantajoso.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

O estudo “A Black além da Black”, realizado pela MindMiners em parceria com a Spark, mostrou que 80% das pessoas afirmam gostar de pagamentos que oferecem cashback e acreditam que isso deveria ser aplicado de forma mais ampla pelas lojas que participam da Black Friday. A pesquisa contou com 2.000 respondentes de todo o Brasil que afirmaram ter conhecimento sobre a data comercial.

O levantamento também detectou que 86% dos consumidores têm o hábito de fazer compras durante esse período, e 6 em cada 10 pessoas já têm certeza de que realizarão suas compras este ano.

Além disso, metade dos respondentes disseram que, mesmo quando afirmam que não comprarão na Black Friday, acabam cedendo aos impulsos e adquirindo algum produto ou outro. Em relação aos descontos em si, 76% geralmente realizam uma pesquisa antes para identificar quais delas estão com as ofertas mais atrativas durante a Black Friday.

Como as empresas podem aproveitar melhor a data?

De modo geral, o ponto de partida para todas estratégias deve sempre ser o cliente, como destaca o Diretor de Business Development da Keyrus, consultoria internacional especialista em Inteligência de Dados e Transformação Digital, Fábio Gomes.

“As empresas precisam buscar conhecer seu consumidor de maneira cada vez mais completa. A forma de vender está em constante mudança, por isso, é importante que as empresas foquem, além do monitoramento do que os usuários fazem, em também observar o que eles pensam e como se sentem – inclusive em datas como a Black Friday, em que a concorrência com outras empresas e marcas é ainda maior”, explica.

Foi nesta linha de pensamento que a energytech mineira Juntos Energia decidiu aproveitar a data para fortalecer a marca ao oferecer benefícios para seus novos clientes. E este é um ponto interessante, pois a empresa vai aplicar sua estratégia em uma data sazonal que, em tese, não se encaixaria em seu nicho.

“A energia se tornou um dos itens mais caros das despesas mensais de famílias e empresas. Por isso nasceu a Juntos: para democratizar o acesso à energia limpa e mais barata. E a Black Friday se tornou um momento perfeito para aumentarmos o desconto e impactarmos ainda mais pessoas. Em nossa ação, vamos oferecer aos novos clientes 20% de desconto na conta de energia por um ano – hoje o desconto é de 13%, explica a diretora comercial Roberta Antoniazzi.

Segundo Eduardo Augusto, CEO da commtech IDK Media, não há uma fórmula mágica para datas sazonais, mas alguns caminhos podem otimizar as ações estratégicas para as marcas e empresas e culminar em bons resultados no período.

“Acertar nas estratégias para datas sazonais requer um planejamento cuidadoso e a consideração de vários fatores. Primeiramente, conheça o seu público-alvo, realize pesquisas de mercado, analise dados passados e crie personas, tornando suas ações mais precisas. Além disso, tenha em mente que a personalização é a chave para o sucesso nas datas sazonais. Se entre seu público há uma demanda por cashback, por exemplo, por que não pensar em uma estratégia que agregue esse benefício, podendo retorná-lo para o seu próprio negócio? Bom para o cliente, bom para a marca”, destaca.

A orientação do especialista vai ao encontro de outros dois números interessantes no estudo. 55% dos compradores costumam aproveitar cashbacks para usá-los na Black Friday, ganhando descontos adicionais, e também costumam utilizar pontos adquiridos em plataformas de recompensas para obter descontos ou realizar trocas durante a Black Friday.

Engajando o cliente e se diferenciando da concorrência

Se o caminho principal é conhecer bem o cliente, os dados podem ser grandes aliados dos negócios neste momento, como ressalta o especialista em dados e inovação e professor de MBA da FGV, Kenneth Corrêa.

“A vida de todo mundo está cada vez mais digital, e passamos quase 10 horas por dia no celular. Tudo isso faz a gente gerar um volume muito grande de dados para serem analisados. O que antes era muito caro e pouco acessível, hoje tem as ferramentas de IA para ajudar na captura e análise desses dados em tempo real. As ferramentas de visualização de dados (dashboards) estão muito acessíveis (tanto em custo, quanto em facilidade de integrar dados de várias fontes), o que ajuda muito na hora de traçar estratégias assertivas em datas como a Black Friday.”

Os dados também podem auxiliar em estratégias de engajamento, dando às marcas a oportunidade de criar e fomentar sua própria comunidade.

“Um público verdadeiramente engajado é o principal ativo de uma comunidade quando falamos de marca. Mas, apesar da grande tendência “community-led-growth”, conquistar engajamento dos membros da comunidade ainda é extremamente desafiador, uma vez que estudos apontam que só 1% dos membros de comunidades são contribuidores ativos. É por isso que a era de conquistar clientes por descontos acabou. O segredo está em conquistar o engajamento dos 99% restantes. Empresas que aproveitarem a Black Friday para pensar fora da caixa e mirar nisso sairão na frente, explica a CEO da engagement tech engagers, Victória Hipolito.

Pagamentos: comodidade como grande incentivador

Segundo o estudo “A Black além da Black”, as principais formas de pagamento escolhidas na Black Friday são o cartão de crédito e o Pix.

A comodidade certamente é o grande incentivador, porém, é provável que outros benefícios também possam influenciar nesse tipo de escolha, como as pontuações, cashbacks, descontos adicionais, entre outros. 73% afirmam utilizar o cartão de crédito, e 55%, o Pix.

A pesquisa The Global Payments Report 2023 mostra que o Pix será responsável por 35% do valor das transações no e-commerce no Brasil até 2026, como reflexo da digitalização bancária do brasileiro e de novidades como o Open Finance, como explica o CEO da fintech Lina Open X, Alan Mareines.

“O open finance melhora a experiência do usuário ao pagar com Pix no e-commerce, reduzindo falhas no processo de pagamento, o abandono de carrinho e ajudando a aumentar a conversão de vendas, por exemplo”, conclui.