Em A Fazenda 15, Cezar Black e Kally Fonseca conversam sobre grupo Pôr do Sol após Roça

Na madrugada desta sexta-feira, dia 24, foi a vez de Alicia X se despedir de A Fazenda 15. A peoa recebeu a menor quantidade de votos e não segue competindo pelo grande prêmio final. E é claro que a volta de André Gonçalves mexeu com os ânimos do grupo Paiol, né?

Por exemplo, Kally Fonseca e Cezar Black estavam na área externa da casa deitados e agarradinhos, curtindo um chamego enquanto conversavam sobre outros peões. Para a cantora, o namorado não fez nada para o público tenha uma visão ruim sobre ele:

- Até agora você não fez nada para que as pessoas possam te enxergar com um olhar ruim. Tem pessoas que podem enxergar assim? Tem, isso tem em todo canto. A gente não agrada todo mundo.

A artista ainda afirmou que os dois precisam ter mais equilíbrio emocional para continuarem no jogo o máximo de tempo possível.

Porém, Black confessou que acredita ter tido uma leitura errada sobre o jogo. Para o peão, o público não está votando para tirar quem não faz nada na casa, diferente do que ele achou que aconteceria.

- Eu acreditei muito nessas últimas duas Roças, com a saída do Sander e do Henrique, que, agora, iriam, ao invés de olhar esse negócio de grupo, seria por pessoas mesmo. De posicionamento, mais planta e tal. Foi a minha leitura e foi uma leitura errada.

Ainda incomodado, o ex-BBB relembrou que nenhum membro do grupo Pôr do Sol, composto por Jaquelline Grohalski, André Gonçalves e os dois ex-peões já fora do reality Rachel Sheherazade e Lucas Souza, saiu por votação.

Vale lembrar que Rachel foi expulsa acusada de agredir Jenny Miranda e Lucas pediu para deixar o programa.

Para Black, o grupo Pôr do Sol está entre um dos favoritos do público e ele está incomodado com isso. O peão confessou que ficou desanimado ao notar que, em todas as Roças, o grupo conseguiu voltar ileso.