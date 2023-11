Jamie Foxx se defende contra acusação de abuso sexual em um rooftop de Nova York

Logo depois de ser acusado por uma mulher de abuso sexual, Jamie Foxx decidiu se pronunciar. Na última quinta-feira, dia 23, o ator enviou um comunicado à revista People por meio de seu representando e se defendeu das alegações.

A vítima teria afirmado para a Suprema Corte de Nova York, nos Estados Unidos, que, após pedir para tirar uma foto com o astro em 2015, ele a levou para uma área privada e colocou ambas as mãos na cintura dela, começando a esfregar seus seios, além de masturbá-la na região da vagina e do ânus.

Segundo o veículo, a mulher alegou lesões físicas e emocionais, assim como ansiedade e constrangimento, pedindo indenização por danos morais e econômicos.

Contudo, à People, Foxx se defendeu através de seu advogado:

O suposto incidente nunca aconteceu. Em 2020, essa pessoa entrou com uma ação quase idêntica no Brooklyn. Esse caso foi arquivado logo depois. As reivindicações não são mais viáveis â??â??â??â??hoje do que eram naquela época. E assim que o fizerem, o Sr. Foxx pretende entrar com uma ação por processo malicioso contra essa pessoa, e seus advogados por reapresentar esta ação frívola.