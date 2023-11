Santo André Intelli bate Corinthians por 4 a 2 e terá vantagem na volta

Santo André Intelli e Corinthians fizeram ontem à noite no Ginásio Noêmia Assunção, no Camilópolis, uma partida digna de decisão. Válido pelo jogo de ida da semifinal do Estadual de Futsal, o time da região venceu o alvinegro do Parque São Jorge por 4 a 2, e agora terá vantagem de jogar pelo empate na partida de volta, dia 1 de dezembro, no Ginásio Wlamir Marques, na Capital.

O duelo foi carregado de emoção do começo ao fim. O Corinthians começou melhor, dominando as ações iniciais e colocando o goleiro Caio, do Santo André, para trabalhar. O arqueiro, aliás, foi um dos destaques da primeira etapa fazendo defesas muito difíceis e evitando o gol corintiano. O Santo André, só entrou no jogo a partir dos 10 minutos da primeira etapa, quando equilibrou as ações e passou a incomodar mais a defesa alvinegra. Em uma dessas investidas, aos 8m18s, Israel aproveitou cruzamento de laetral e arreamtou para o gol abrindo o placar.

Na segunda etapa, aos 17m17s, Xaropinho em jogada individual limpou o defensor corintiano e bateu no ângulo de Lucas marcando um golaço e ampliando o marcador. O Santo andré chegou ao terceiro aos 11m48s novamente com Israel escorando outro curzamento. Em desvantagem, o treinador do Corinthians, Deividy Hadson resolveu apostar no goleiro-linha, Yan. O time do Parque São Jorge passou a ter mais posse de bola e a acertar transições ofensivas. Aos 5m07s, Canabarro, após troca de passes envolvente, escorou cruzamento para o gol e diminuiu para o Timão. O mesmo Canabarro, aos 2m51s, com uma pancada de longa distância fez um belo gol e anotou o segundo. Nos minutos finais a partida ganhou requinte de tensão, com o Corinthians pressionando para buscar o empate e o Santo André tentando segurar a vitória. Porém, em um erro de ataque do time da Capital, aos 2m30s, Mendes, com um chutão da intermediária para afastar a bola, acabou supreendendo o goleiro-linha que estava adiantando e fez o quarto para a equipe do Grande ABC, dando números finais à partida.

No confronto de volta o Santo André joga pelo empate, enquanto o Corinthians precisa vencer no tempo normal por qualquer placar para forçar a prorrogação.