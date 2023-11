Charge - 24 de novembro de 2023

Nicola Cotugno deixa o cargo ocupado na Enel (Entidade Nacional de Eletricidade) há 5 anos, após diversas críticas feitas à concessionária durante o apagão que afetou São Paulo e região no começo do mês. O posto agora é assumido por Antonio Scala, executivo com 18 anos de trajetória à frente de diversas áreas da empresa, que aponta a mudança como parte do plano de aposentadoria já prevista por Cotugno.