PIB do México avança 1,1% no 3º trimestre de 2023 ante o anterior, com alta anual de 3,3%

O Produto Interno Bruto (PIB) do México cresceu 1,1% no terceiro trimestre de 2023 ante os três meses anteriores, informou nesta sexta-feira, 24, o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi). O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de alta de 0,9%. Já na comparação anual, a economia do país avançou 3,3%, em linha com a projeção da FactSet.