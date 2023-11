Palavra do Leitor - 24 de novembro de 2023

Orlando Morando

‘Para diretor da Enel, pleito de Morando era crime ambiental’ (Política, ontem). É assombrosa a história revelada pelo Diário sobre a razão que levou o prefeito de São Bernardo a cobrar, de modo grosseiro, o diretor da Enel. Está aí um tema para ser investigado pela CPI na Assembleia.

Anselmo Brusquer

São Bernardo



Mobilidade

‘BRT-ABC: Obras da fase 1 atingem 80% e seguem a S.Caetano’ (Setecidades, ontem). O que foi anunciado como Metrô, depois diziam que seria um VLT, agora não vai ser nada mais que um corredor de trólebus, que vai ter que parar nos semáforos fechados que tiver no trajeto. Desperdício de dinheiro público e ainda vai reduzir as faixas de circulação de veículos nas vias onde ele vai trafegar...

Marcos Tadeu Alcaide

do Facebook



Amazônia

Diz o provérbio que a mentira tem pernas curtas, ou seja, são logo descobertas. O governo anterior foi acusado durante os quatro anos de seu mandato de promover queimadas na Amazônia e que um novo governo acabaria com elas. Pois bem, o que se assiste após quase 11 meses desse “novo governo” é a capital amazonense envolta em fumaça e o Estado vivendo o pior índice de queimadas para outubro dos últimos 25 anos. Não sei se no Brasil a mentira tem pernas curtas, mas um dedo a menos tem com certeza.

Vanderlei Retondo

Santo André



Morte na Papuda

A mídia divulgou que Cleriston Pereira da Cunha, com problemas de saúde, não conseguiu prisão domiciliar com tornozeleira e morreu na Papuda. Era um dos presos pelo Supremo Tribunal Federal em 8 de janeiro. Sensibilizado, o STF quer melhorias nos presídios. Se adotar aos demais confinados em 8 de janeiro o exemplar tratamento, como foi o da Polícia Federal em Curitiba ao ex-presidente, com mordomias de um SPA, certamente serão evitados futuros falecimentos.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Argentina – 1

O presidente eleito da Argentina, ao que parece, ainda não compreendeu que nossos irmãos precisam respirar clima de dignidade e esperanças não nocivas. Dentre as anunciadas mudanças, Javier Milei pretende dar permissão à venda de armas e, pasmem, órgãos humanos. Deseja dolarizar a economia aniquilando, de vez, com o peso argentino, esquecendo-se de que o país acumula inflação de aproximadamente 120% ao ano e tem mais de 40% da população dentro da linha da pobreza. Milei, que se diz libertário, pretende tirar o país do Mercosul e fechar o Banco Central. Privatizar estatais que já julgou deficitárias. Já se manifestou contrário à adesão ao Brics. Esboçou cortes nas áreas de saúde, educação e desenvolvimento social. Reunindo todas essas suas pretensões, tem se mostrado, a olhos nus, pessoa egocêntrica e que mais parece um desequilibrado funcional do que um solucionador de problemas críticos da nossa histórica irmã Argentina!

Cecél Garcia

Santo André



Argentina – 2

Derrotado nas urnas argentinas, Lula prevê problemas na América do Sul. Tudo por culpa do mandatário brasileiro que estendeu tapete vermelho para Maduro além de acenar para Cuba, cujos governos são ditatoriais. Lula também já sentiu na pele a reação dos presidentes do Uruguai e Paraguai, sinalizando que poderão deixar o Mercosul. Ao dizer que não precisa gostar de presidentes de outros países, mostra prepotência e ingerência que teve na Argentina, sem sucesso. No mais, vamos torcer para que Milei faça um bom governo e tire a Argentina do buraco. A conferir.

Izabel Avallone

Capital