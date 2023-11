Anitta faz numerologia com namorada de Christopher Von Uckermann

O RBD saiu do Brasil mas o Brasil não sai dos integrantes! Na noite da última quarta-feira, dia 22, Anitta e Christopher Von Uckermann se reuniram na Cidade do México por uma coincidência na agenda de compromissos dos dois!

Christopher recentemente esteve no Brasil, com a turnê Soy Rebelde Tour, do grupo mexicano RBD. E Anitta, como fã declarada da banda, não pode deixar de conversar com o ator sobre a passagem no país.

Rolou até uma sessão de numerologia com a namorada do cantor, Samantha Aquino! Que, além de trabalhar como psicóloga, a mexicana realiza estudos sobre trabalhos místicos, que Anitta diz acreditar também.

No vídeo compartilhado, é possível ver a leitura da mexicana com a cantora, que afirma que Anitta tem uma intuição muito aguçada, e por isso, sempre sabe o que está fazendo.

- Quando você diz a alguém que quer fazer algo, não está apenas dizendo por que quer. É porque você já sabe como vai fazer para que funcione, afirmou Samantha.

E continuou:

-E também, as pessoas podem pensar que você é muito intensa em certas coisas, porque você gosta que as coisas sejam feitas do jeito que você quer, mas não é apenas por controle, é porque, em sua mente, você já sabe o plano, já sabe o que precisa ser feito, como precisa ser feito e com quem precisa ser feito.

Samantha finalizou a leitura concluindo que os números para a cantora são o quatro e o oito, que, de acordo com a numerologia, são dígitos que representam a determinação e habilidade para planejar e executar ideias de forma efetiva.