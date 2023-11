Evaristo Costa vai parar no hospital após infecção na pele

Melhoras! Evaristo Costa usou as suas redes sociais para falar de um assunto delicado envolvendo a sua saúde. Aos 47 anos de idade, o jornalista foi parar no hospital com uma infecção na pele, chamada de erisipela.

Através dos stories, ele detalhou o que aconteceu e mostrou um dos braços recebendo medicação.

Nem tudo são flores! Olha eu aí de novo num hospital, que fase hein! Vamos lá: estou com uma celulite na perna esquerda. Vocês se lembram que recentemente passei por uma severa crise de Crohn. Não é a causa, mas por estar com baixa imunidade, tenho que ter mais cautela no tratamento.

Em seguida, ele falou sobre os sintomas da infecção:

Erisipela e celulite são dois tipos de infecção na pele. As duas causam vermelhidão, dor e inchaço. A erisipela atinge as camadas mais superficiais da pele e a celulite atinge as camadas mais profundas e também a camada de gordura que fica embaixo da pele. A vida como ela é e que o Instagram não mostra: para melhor absorção do antibiótico pelo meu corpo o melhor é direto na veia.

Após deixar a sala de medicação, Evaristo explicou que foi proibido de viajar com a infecção e, infelizmente, perderá o aniversário da filha:

Hoje voltaria para minha casa na Inglaterra, mas fui proibido de viajar com essa infecção na perna. Há risco num voo muito longo. Os planos obrigatoriamente mudaram. É algo que fugiu do meu controle.

Desejamos melhoras!