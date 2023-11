Pedro Sampaio conta como foi gravar suruba em clipe com Deborah Secco: Superou todas as expectativas

O clima esquentou, né?! Pedro Sampaio e Deborah Secco elevaram a temperatura no novo clipe do cantor. O vídeo de PocPoc estreia nesta quinta-feira, dia 23, às 21h, mas já está dando muito o que falar antes mesmo do lançamento? O motivo: cenas calientes.

Sampaio protagonizou momentos quentes com Secco em uma suruba e, ao colunista Lucas Pasin, contou como foi gravar tais cenas com Deborah.

Quando pensamos no conceito do clipe, o nome da Deborah foi unânime. Aí, como quem não quer nada, mandei mensagem e ela topou na hora. Nos encontramos pela primeira vez no dia da gravação, e eu já tinha ouvido coisas maravilhosas, mas ela superou todas as expectativas. É uma pessoa incrível e de um profissionalismo fora de série.[...] Nos divertimos muito nas gravações e tomamos cuidado o tempo todo para deixar todo mundo à vontade.

Pedro ainda entregou se já esteve em uma suruba na vida real:

Nunca participei, mas nunca digo nunca. O limite da intimidade é quando as pessoas sabem se respeitar. O clipe é sobre um sonho. Quis trazer essa ideia de que mesmo que não tenha feito de verdade, todo mundo já teve um sonho erótico antes.