Mateus Carrieri repousa em casa após ser diagnosticado com broncopatia respiratória

Mateus Carrieri passou por maus bocados nos últimos dias. O ator foi parar no hospital após se sentir mal, no Hospital Santa Paula, em São Paulo, e recebeu o diagnóstico de broncopatia respiratória. Nesta quarta-feira, dia 23, ele apareceu nas redes sociais e tranquilizou os fãs.

Já em casa e passando bem, Carrieri disse nos Stories do Instagram:

- Ontem fiz um post falando que estava no Pronto Socorro do Hospital Santa Paula. Estou com uma broncopatia respiratória. Tem que cuidar para não virar pneumonia. Muita tosse, catarro, chiado no peito, fico ofegante por qualquer coisa. Mas já estou medicado com antibiótico, corticoide. Estou bem, me sentindo bem. Não tive febre. Agora é só melhorar, porque no fim de semana tem teatro.