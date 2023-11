Boninho nega rumores de participação de ex de Luísa Sonza no BBB: É fake!

Já nos preparativos para mais uma edição do Big Brother Brasil, que estreia no dia 08 de janeiro de 2024 na Globo, Boninho, 62 anos de idade, resolveu quebrar o silêncio sobre a possível participação de um dos nomes. Deixando os fãs do reality ainda mais ansiosos, o diretor do programa se manifestou sobre os boatos de que Chico Moedas, ex-namorado da cantora Luísa Sonza, estará no Grupo Camarote.

Nesta quinta-feira, dia 23, Boninho utilizou de suas redes sociais para negar que o rosto por trás da dedicação da letra do hit musical Chico esteja no elenco do BBB 24. O diretor compartilhou uma postagem da artista Renata Banhara que perguntava onde deveria votar para eliminar o influenciador.

Onde vota para eliminar?, diz a publicação.

Ao repostar a postagem em seus stories, Boninho respondeu:

É fake! Não dá para eliminar quem não vai, garantiu o diretor do programa.

Como você deve ter acompanhado, o relacionamento de Sonza e Chico durou cerca de quatros meses e ganhou uma superexposição depois que a música Chico, qual ela escreveu para ele, foi lançada e chegou ao primeiro lugar nas plataformas digitais. A cantora anunciou o fim do namoro durante o Mais Você, contando que havia sido traída pelo influenciador.

Vale também lembrar que Casimiro, streamer e amigo pessoal de Chico Moedas, já havia negado os rumores de que o influenciador estaria presente na nova edição do reality. Mas, e aí, animados para mais uma edição do BBB? O que será que vem por aí?