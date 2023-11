Após denunciar marido por violência doméstica, Ana Hickmann publica texto sobre a importância da amizade

Desde que abriu o jogo sobre o relacionamento polêmico com o marido, Alexandre Correa, Ana Hickmann tem recebido apoio de fãs, amigos e familiares. Nesta quinta-feira, dia 23, a apresentadora publicou nos Stories do Instagram um texto sobre a importância da amizade.

Isso porque Hickmann tem lidado com períodos turbulentos desde que denunciou o parceiro por violência doméstica e lesão corporal.

Tem gente que chega em nossa vida a convite de Deus, só para nos tirar do lugar e fazer com que algo novo aconteça para nós. Tem gente que tem o dom de nos fazer bem e, de alguma forma, consegue nos fazer olhar a vida com mais possibilidades, com mais fé. Tem gente que realmente chega para causar mudança em nós. Falo de amigos de alma e coração que a gente chama de irmão. Esteja sempre em oração por esses amigos. Que Deus abençoe cada relacionamento de amizade. Amém, publicou.

No dia 11 de novembro deste ano, Ana registrou um boletim de ocorrência contra Alexandre Correa logo depois que o casal teve uma briga e o empresário pressionou a esposa contra a parede da cozinha e fechado a porta de correr em seu braço esquerdo.

Eita!