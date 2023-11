Drugovich fica atrás apenas de Russell e é 2º em treino cheio de novatos no GP de Abu Dabi

O primeiro treino livre do GP de Abu Dabi, o último da atual temporada da Fórmula 1, teve 10 novatos na pista, nesta sexta-feira, mas Felipe Drugovich foi o único deles que se colocou em destaque no ranking de tempos. O brasileiro da Aston Martin substituiu Fernando Alonso e terminou em segundo lugar, 0s288 atrás de George Russell, da Mercedes, dono da volta mais rápida, com 1min26s072. O terceiro tempo foi de Daniell Ricciardo, da AlphaTauri.

O paranaense de 23 anos já havia participado de outros dois treinos livres pela Aton Martin. A estreia na Fórmula 1, após ser campeão da Fórmula 2, foi justamente em Abu Dabi, na temporada passada, e ele terminou em 20º lugar, também na primeira sessão. Neste ano, correu também o TL1 do GP da Itália, que teve Verstappen com o melhor tempo, e ficou em 18º.

Depois de Drugovich, o calouro com melhor desempenho foi o russo Robert Shwartzman, da Ferrari, oitavo colocado. Acima do ferrarista, e abaixo do brasileiro, as posições foram preenchidas apenas por pilotos titulares. Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, ficou em terceiro, e Lance Stroll, companheiro de Drugo na Aston Martin, terminou em quinto. Oscar Piastri (McLaren) foi o sexto, enquanto Carlos Sainz (Ferrari) terminou em sétimo.

Os outros pilotos de academias de jovens das equipes que competiram no TL1 foram Frederik Vesti (Mercedes), Jack Doohan (Alpine), Theo Pourchaire (Alfa Romeo), Patricio O'Ward (McLaren), Jake Dennis (Red Bull), Isack Hadjar (Red Bull), Zak O'Sullivan (Williams) e Oliver Bearman (Haas).

O campeão Max Verstappen e estrelas como Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Fernando Alonso cederam seus carros aos novatos. Lando Norris, Esteban Ocon, Alexander Albon, Guanyu Zhou e Nico Hulkenberg fizeram o mesmo.

Confira o resultado do primeiro treino livre do GP de Abu Dabi:

1º - George Russell (ING/Mercedes), 1min26s072

2º - Felipe Drugovich (BRA/Aston Martin), 1min26s360

3º - Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), 1min26s433

4º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min26s456

5º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min26s631

6º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min26s665

7º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1min26s676

8ª - Robert Shwartzman (RUS/Ferrari), 1min26s703

9º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min26s720

10º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min26s725

11º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min26s742

12º - Frederik Vesti (DIN/Alpine), 1min26s815

13º - Jack Doohan (AUS/Alpine), 1min26s865

14º - Theo Pourchaire (FRA/Alfa Romeo), 1min27s093

15º - Patricio O'Ward (MEX/McLaren), 1min27s114

16º - Jack Dennis (ING/Red Bull), 1min27s208

17º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min27s244

18º - Zak O'Sullivan (ING/Williams), 1min27s460

19º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min27s462

20º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min27s569