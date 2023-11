PMI composto do Japão (preliminar) cai de 50,5 em outubro para 50 em novembro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão caiu de 50,5 em outubro para 50,0 em novembro, segundo pesquisa preliminar da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada no fim da noite desta quinta-feira, 23, pelo horário de Brasília. O indicador ficou no patamar neutro de 50, que aponta para estabilidade da atividade. Já o PMI industrial cedeu de 48,2 (valor revisado de 48,7) para 46,4 no mesmo período, ainda em território de contração. O PMI de serviços, entretanto, subiu de 51,6 para 51,7 na mesma comparação. O indicador continua a apontar expansão da atividade.