PIB da Alemanha encolhe 0,1% no 3º trimestre ante os três meses anteriores, confirma revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha encolheu 0,1% no terceiro trimestre de 2023 ante os três meses anteriores, segundo revisão divulgada nesta sexta-feira, 24, pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado confirmou a estimativa inicial, publicada no fim de outubro, e também veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet. Em relação ao mesmo período do ano passado, o PIB alemão teve contração de 0,4% entre julho e setembro, um pouco maior do que a queda inicialmente calculada em 0,3%, informou a Destatis. O consenso da FactsSet, porém, era de recuo mais agressivo, de 0,8%.