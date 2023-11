Vereadores de Rio Grande criticam secretário de Segurança Urbana

Secretário de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil e vereador de Rio Grande da Serra, Charles Fumagalli (PTB) foi duramente criticado por alguns parlamentares de oposição durante a última sessão ordinária da Câmara, ocorrida na noite de quarta-feira.

O vereador Marcelo Akira (Podemos), por exemplo, afirma que a segurança do município está sucateada. “Ele promete e não faz nada para a população. Como uma secretaria pode ser comandada pelo irmãozinho da prefeita?”, criticou.

Outro ponto que tem gerado polêmica desde que assumiu o cargo é o fato de ele ter sido nomeado pela irmã, a prefeita Penha Fumagalli (PSD).

Outro vereador a fazer duras críticas foi Elias Policial (Podemos). “Temos um secretário de segurança pública fraco. A gestão não dialoga com as forças policiais do Estado, e esse é o reflexo da crescente criminalidade no município ”, declarou o parlamentar.

Charles já ocupou a cadeira de presidente da Câmara Municipal durante o mandato do ex-prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB), cassado em julho do ano passado.