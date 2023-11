Câmara é notificada da cassação de Marcelo Lima pelo TSE

A Câmara dos Deputados confirmou que Marcelo Lima (PSB), deputado federal com mandato cassado, foi notificado oficialmente na quarta-feira da decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O socialista, com domicílio eleitoral em São Bernardo, tem até a próxima quarta-feira para apresentar suas justificativas à Corregedoria da Câmara, conforme rito estabelecido pela mesa diretora. Ele segue com mandato ativo enquanto esse trâmite não se encerrar.

Conforme ato número 37/09 da mesa diretora do Legislativo Federal, todo parlamentar que teve seu mandato cassado terá a situação avaliada pela Corregedoria da Câmara dos Deputados e o parecer do corregedor é encaminhado ao comando da Casa, órgão competente para declarar a extinção do mandato.

“O edital de notificação do deputado Marcelo Lima foi publicado ontem (anteontem), quarta-feira (22), no Diário Oficial da União. O deputado tem cinco dias úteis, a contar de hoje (ontem, 23) para se manifestar por escrito à Corregedoria da Câmara dos Deputados”, informou a Câmara, ao Diário.

Marcelo teve o mandato cassado no dia 7 de novembro pelo TSE por ter se desfiliado do Solidariedade, partido pelo qual se elegeu deputado federal, sem apresentar justa causa. O parlamentar migrou para o PSB alegando que o Solidariedade não havia atingido cláusula de barreira e que o diretório municipal da legenda havia assinado carta autorizando sua saída.

Por 5 votos a 2, o plenário da Suprema Corte Eleitoral entendeu que os dois argumentos de Marcelo eram inválidos. O primeiro porque o Solidariedade havia formalizado fusão com o Pros e, assim, superado a cláusula de barreira. E o segundo porque a carta listada por Marcelo era assinada por ele mesmo.

Desde a confirmação da cassação, Marcelo não tem abordado o assunto oficialmente. Em suas redes sociais, ele segue postando o dia a dia em Brasília e em bairros de São Bernardo. No meio da semana, inclusive, postou um vídeo registrando presença em uma das comissões para as quais foi designado.

Marcelo tende a ser substituído pelo ex-presidente da Força Sindical Paulinho da Força (SD), primeiro suplente do partido. Paulinho, nesta semana, teve condenação à prisão revertida pelo STF (Supremo Tribunal Federal), movimento que reforça que ele tomará posse em Brasília nas próximas semanas.