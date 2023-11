Futuração apresenta concerto em celebração ao padroeiro da cidade

Como parte das celebrações ao Dia de Santo André, padroeiro da cidade, comemorado no dia 30 de novembro, a Igreja Matriz receberá neste sábado (25), a partir das 16 horas, o Concerto da Família promovido pelo Projeto Futuração. No repertório da apresentação estão previstos clássicos, como Ave Maria, Tico-Tico no Fubá, 5ª Sinfonia de Beethoven, entre outros.

Liderada pelo maestro Douglas Leite, a Futuração é um projeto sem fins lucrativos que atende desde 2012 crianças e jovens com oficinas de música gratuitas sem vínculo com órgãos públicos. Neste período, mas de 500 pessoas passaram pelo projeto.

A apresentação deste sábado é totalmente gratuita e será realizada logo após a missa. “Será um momento de muita alegria, pois o concerto faz parte da programação do nosso padroeiro Santo André. Estamos acertando os últimos detalhes para que as nossas crianças façam uma linda apresentação”, comenta o maestro Douglas Leite.

A Igreja Matriz de Santo André fica localizada na Praça Presidente Vargas, 01 - Vila Assunção.