Bancos de sangue da região apresentam reserva crítica

Entre o mês de outubro e a primeira quinzena de novembro, o estoque de sangue para emergências médicas no Grande ABC registrou queda de 40%, o que fez o estoque da região atingir o nível crítico. De acordo com a Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue), principal hemocentro de Santo André, São Caetano, Mauá e São Bernardo, a previsão é que a reserva de bolsas de sanguem da região dure entre 7 e 10 dias.

Segundo a supervisora de enfermagem da Colsan, Luciene Ribeiro, a meta é conseguir 13 mil coletas por mês, ou 500 doações diárias nos 10 postos de coleta da associação espalhados pela região, bem como em Sorocaba, Jundiaí, Santos e na Zona Leste de São Paulo. A preocupaçao maior, porém, é com o Grande ABC, onde as doações ficaram perto das 7.800 bolsas. “A queda nas doações vem sendo registrada desde outubro, pois tivemos períodos de feriados prolongados e isso afastou bastante os doadores”, relata Luciene.

O Diário questinou as outras três cidades da região onde a Colsan não atua. A prefeitura de Ribeirão Pires informou que o município não conta com hemocentro. Já Diadema observou que na cidade não há desabastecimento de sangue na agência transfusional do HMD (Hospital Municipal de Diadema). Rio Grande da Serra não se posicionou até o fechamento da reportagem.



DIA DO DOADOR

Neste sábado (25) é celebrado o Dia do Doador Voluntário de Sangue, data criada pelo Decreto Federal Decreto nº 53.988/1964 a fim de sensibilizar e aumentar o número de doadores. Na região, a Colsan terá quatro postos em funcionamento para tentar aumentar os estoques de bolsas.

Em São Bernardo, a doação pode ser feita na Rrua Pedro Jacobucci, 440 - Jardim das Américas. Já em Santo André, o ponto é o Hospital Estadual Mário Covas (Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321 - Paraíso). Em São Caetano, quem quiser doar pode se dirigir à Rua Peri, 361 – Oswaldo Cruz, enquanto em Mauá, o posto de coleta fica na Rua Luiz Lacava, 229 - Vila Bocaína. Todas as unidades estarão abertas das às 8h e 12h, mesmo horário de funcionamento durante a semana, entre segunda e sexta-feira. “Flexibilizamos, inclusive, a tolerância de tempo para tatuagens que antes era de 1 ano e agora seis meses. Doar é um ato de amor. Medos passam quando você tem a ciência de que, por oferecer o seu tempo, salvará até quatro vidas”, destaca Luciene.



ORIENTAÇÕES

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, ter dormido ao menos seis horas, ter no mínimo 50 quilos, estar bem alimentado, hidratado e não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anterior à doação. No momento da coleta, será medida a pressão arterial e feito testes laboratoriais, como tipagem sanguínea, HIV, Hepatite B e C, Doença de Chagas e Sífilis. Menores de 18 precisam apresentar formulário de autorização.