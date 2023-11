Sto.André realiza Café Solidário e apresenta balanço das ações do ano

No 5° Café Solidário de Santo André, realizado nesta quinta-feira, o NIS (Núcleo de Inovação Social) apresentou o balanço de atividades e programas realizados durante o ano. O evento também contou com um bazar promovido pelo Fundo Social de Solidariedade.

A apresentação do evento contou com as presenças do prefeito Paulo Serra (PSDB), da primeira-dama e depudata estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) e da presidente do NIS e do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris.

“Mais um Café Solidário, mais uma prestação de contas dos nossos trabalhos sociais. Agradeço a confiança e a participação dos parceiros, e é uma alegria ver o quanto esse trabalho cresceu e evoluiu. Quando começamos os desafios eram enormes. Hoje vemos quantas vidas a gente já transformou, quantas pessoas ajudamos com esse trabalho que é feito”, exaltou o prefeito.

“Aqui é uma prestação de contas de tudo o que o NIS fez desde 2017 até hoje. O Núcleo cresceu em pessoas, em ações, em solidariedade e em parceiros. Tudo o que acreditávamos lá atrás, a união entre poder público, iniciativa privada, sociedade civil organizada e terceiro setor provou que trabalhando em conjunto pode ajudar cada vez mais”, afirmou a primeira-dama e idealizadora da maior parte dos programas do Núcleo de Inovação Social, Ana Carolina Serra.

Ana destacou que, após o governo Paulo Serra, que termina no fim de 2024, os programas sociais vão ter continuidade, pois a maioria deles foi transfomado em leis pelos vereadores. “Independente de quem esteja a frente da cidade, cuidando ou não, esses programas não vão poder deixar de existir, e nós vamos cobrar a manutenção desses projetos que fazem tanta diferença na vida das pessoas”, comenta a deputada.

Entre alguns dos números apresentados no evento, destaca-se o Banco de Alimentos, que neste ano arrecadou cerca de 4.000 toneladas de produtos e o Moeda Verde, que já reciclou mais de 1.282 toneladas de itens que iriam para o lixo e acabaram sendo reaproveitados.