Governo Federal retoma regime especial para a indústria química

O presidente da República em exercício Geraldo Alckmin assinou ontem decreto que regulamenta as contrapartidas para o retorno das isenções fiscais prevista do Reiq (Regime Especial da Indústria Química). A volta do regime especial melhora as condições de competitividade de um setor que gera 2 milhões de empregos diretos e indiretos no País e responde por 11% do PIB Industrial, segundo dados da Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química). O decreto será publicado hoje no Diário Oficial da União.

“Trata-se de um setor estratégico para o projeto de neoindustrialização e o fortalecimento da indústria como um todo. O Reiq é fundamental para garantir competitividade nesse mercado, gerando emprego e renda”, avaliou Alckmin.

Segundo André Passo Cordeiro, presidente-executivo da Abiquim, a volta do Reiq vai impactar positivamente a indústria do Grande ABC. “O Polo de Capuava é um dos principais polos petroquímicos do Brasil, talvez o mais importante em volume de produção e vendas do Brasil. Assim como o restante da indústria química brasileira, ele vem sofrendo com queda de sua capacidade de utilização, de produção e de vendas, causando um momento de bastante preocupação. Isso é decorrente do aumento das importações por causa do aumento no custo de produção por ocasião da elevação da tributação do PIS/Cofins. O retorno do regime especial ajuda a produção nacional a competir um pouco melhor com a produção internacional”, afirmou,

Além de permitir a retomada das condições tributárias anteriores, o novo decreto prevê créditos adicionais para empresas que investirem em ampliação de sua capacidade produtiva ou em novas plantas que utilizem gás natural para a produção de fertilizantes.

Criado em 2013, o Reiq prevê isenção de PIS/Cofins na compra dos principais produtos usados na indústria petroquímica de primeira e segunda geração – e que serão transformados em fertilizantes, em princípio ativos para medicamentos, em plásticos, fibras, borrachas, tintas e insumos para alimentos e bebidas. O regime reduz a diferença de custos entre as empresas brasileiras e suas concorrentes internacionais.