Flip: apagão deixa Paraty às escuras na noite desta quinta

Depois de uma tempestade que causou alagamento em algumas ruas do centro histórico de Paraty na tarde desta quinta-feira, 23, após um dia de altas temperaturas - a sensação térmica chegou a 39º por ao meio-dia -, acabou a luz em Paraty às 19h.

A chuva já tinha parado havia cerca de duas horas, e os visitantes da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) voltavam a circular apesar das pedras escorregadias e das poças pelo caminho.

A programação da Flip, no entanto, não parou - por causa dos geradores. Em algumas casas parceiras, o debate seguia com o auxílio do público que seguravam as lanternas do celular. Os restaurantes fecharam as portas. Aqueles com clientes dentro na hora do apagão acenderam vela. Na frente da Casa Edições Sesc, o público não desfez a fila na esperança de ver o pocket show de Dori Caymmi.

Segundo a assessoria de comunicação da Flip, a programação será mantida.

Em nota, a prefeitura de Paraty informou que "a concessionária Enel comunicou a necessidade de um corte emergencial de duas horas no fornecimento de energia para o reparo da rede que abastece Paraty. Segundo a Enel, um raio atingiu a linha de transmissão esta tarde e deixou o fornecimento em meia fase. Para o reparo da rede, os técnicos da empresa alegaram que não havia alternativa senão a suspensão do fornecimento por duas horas. A previsão de retorno da energia, portanto, é para as 21h. A prefeitura lamenta profundamente os transtornos provocados pelas dificuldades de operação e de manutenção da rede por parte da Enel, empresa cuja fiscalização é de responsabilidade da ANEEL."