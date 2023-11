Primeiro vocalista do AC/DC se apresenta em Santo André

Dave Evans, o primeiro vocalista do AC/DC, se apresentará em Santo André nesta sexta-feira (24), no Santo Rock Bar (Av. Firestone, 1.340, Bairro Casa Branca, Santo André), a partir das 22h (o bar estará aberto a partir das 20h). A abertura ficará por conta da banda Hey God Bon Jovi Cover. O show será em comemoração de 50 anos da tour de Dave Evans com o AC/DC.

Ingressos antecipados:

https://www.clubedoingresso.com/evento/daveevans-santorockbar

Cantor galês naturalizado australiano, Dave Evans é conhecido como o vocalista original da banda australiana AC/DC. Ele permaneceu na banda dos irmãos Young de 1973 a 1974.

Com o AC/DC, Evans chegou a gravar um single com as músicas “Can I Sit Next to You Girl” e “Rockin in the Parlour”. Embora tenha feito sucesso, ele foi expulso da banda após ter se recusado a subir no palco em uma apresentação, sem nenhuma explicação lógica para isso. No seu lugar entrou Bon Scott. Dave Evans pouco tempo atrás deu uma entrevista ao portal Blasting-zone, e afirmou que saiu por motivos de ciúmes da banda.

Dave nasceu no Carmarthen, em 20 de julho de 1953, e se mudou com sua família para a Austrália em 1956.

Ele afirma também que entrou no grupo apenas para conhecer um famoso baterista da época (Colin Burgess). Ele junto com a banda fez diversos shows em grandes estúdios como a BBC e na Sydney Opera House. Após diversas discussões o grupo disse que ele estaria fora da banda com o seu passe de volta para casa.

Além das já citadas “Can I Sit Next to You Girl” e “Rockin in the Parlour”, o show contará com clássicos do AC/DC – que mais tarde ficaram conhecidas na voz do saudoso Bon Scott – Beatles, Rolling Stones, entre outros.

Produção: Santo Rock Bar e TC7 Produções.