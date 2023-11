Ponte Preta perde lateral Artur para rival do Paulistão e zagueiro deve reforçar o Paysandu

O segundo semestre aquém das expectativas deve ocasionar uma grande reformulação no elenco da Ponte Preta para a próxima temporada. O lateral Artur está com as malas prontas para o Diadema, já que acertou com o Água Santa para a disputa do Paulistão, enquanto que o zagueiro Fábio Sanches está na mira do Paysandu, a pedido do técnico Hélio dos Anjos.

Artur tem 51 jogos com a camisa da Ponte Preta neste ano e deu duas assistências. O atleta, de 29 anos, fará a sua despedida do time campineiro no duelo com o CRB, marcado para este sábado, às 17h, no Moisés Lucarelli. Ele já foi confirmado como reforço do Água Santa para 2024.

Já o zagueiro Fábio Sanches é um pedido especial do técnico Hélio dos Anjos, que trabalhou com o atleta na Ponte Preta. Com 32 anos, o defensor, que já passou por Goiás, XV de Piracicaba e Mogi Mirim, pode ir para a sua terceira passagem pelo Paysandu.

A Ponte Preta deve revelar as primeiras saídas logo após o término da Série B. O objetivo primeiro é garantir a permanência na divisão. O time alvinegro é o 16º colocado, com 39 pontos, dois a mais do que o Tombense, o primeiro dentro da zona de degola.

O clube vem passando por um momento de incerteza fora e dentro de campo. Assim que terminar a Série B, o primeiro objetivo será definir se João Brigatti continuará à frente da equipe ou se um novo treinador será contratado.