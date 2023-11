Queiroz diz receber 'migalhas' do clã Bolsonaro: 'Informação é o que mais tenho'

Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e considerado braço-direito do clã Bolsonaro no Rio de Janeiro, Fabrício Queiroz admite, em áudios divulgados pelo portal Metrópoles, nesta quinta-feira, 23, que recebia apoio financeiro da família Bolsonaro, se queixa das "migalhas" que recebia e pressiona o clã ao afirmar ter "informações" de outros aliados que também receberiam benesses do grupo político. Os áudios foram enviadas por Queiroz ao ex-sócio de Flávio, Alexandre Santini, via WhatsApp.

Em uma das mensagens, encaminhadas no fim de 2022, Queiroz procurou Santini para pedir um "empréstimo" que seria pago posteriormente por Flávio Bolsonaro.

"Tô passando uma dificuldade muito grande, e eu tô precisando de um dinheiro, tá? Natal chegando aqui? Tô com problema financeiro mesmo, irmão. Eu vivo de fachada. Todo mundo acha que eu tenho dinheiro. Eu vivo de fachada aqui, suportando tudo. Só Deus sabe o quanto eu e minha família estamos destruídos. Não é com migalhas que me dão aí de vez em quando que resolve a minha vida, não, cara. Minha família está completamente destruída", diz Queiroz.

O PM reformado voltou a afirmar que é tratado "como um leproso" pela família Bolsonaro. Em entrevista recente à revista Veja, Queiroz afirmou que o clã o vê como um "leproso" e que são "do tipo que valorizam aqueles que os trai".

"Eu era um cara feliz, sempre tive minha correria e hoje sou um cara leproso, entendeu? Fiquei hiperconhecido e não tenho apoio. Não adianta dar dinheiro, dinheiro não resolve, tem que dar é moral, uma posição para trabalhar, para encaixar meus filhos", afirma em um dos áudios enviados a Santini.

Ao pedir dinheiro emprestado ao ex-sócio de Flávio, Queiroz diz que depois resolveria o pagamento com "o amigo lá".

"Eu tô precisando de uma grana emprestada aí e depois eu vejo com o amigo lá pra te pagar aí, cara. Eu sei que eles estão numa sinuca de bico do c... Acho que eles queriam tudo na vida, menos esses problemas que estão enfrentando com esse bandido aí voltando ao poder", em referência à vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais do ano passado.

Queiroz reclama ainda que outros aliados dos Bolsonaro "estão bem, com seu salário, com sua dignidade".

"Não tem um dos que estavam na nossa época que não está bem, com seu salário, com sua dignidade. E eu, Fabrício Queiroz aqui, eu vim candidato, vim por mim mesmo, mas fiz um trabalho legal, não tive aceno de ninguém...", diz.

Em outro áudio, Queiroz reclama que um assessor de Flávio Bolsonaro, no Senado, não mandou dinheiro para a mensalidade da faculdade de uma de suas filhas.

"Pra você ter noção, minha mulher já ligou para o Victor Granado (ex-assessor de Flávio) umas três vezes, se humilhando, pedindo merreca para pagar a faculdade da filha dela. Acumula, fica seis meses, ela liga, se não (pagar), ela não pode renovar a matrícula. Eles (filhos de Jair Bolsonaro) fizeram faculdade, eles são tudo (formados em) faculdade particular, eles sabem como é que funciona isso", afirma.

Queiroz diz que sabe de esquemas da família Bolsonaro para beneficiar aliados próximos. Ele cita Victor Granado, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Ele diz que Granado conseguiu emplacar a esposa, Mariana Frassetto Granado, em cargo comissionado no gabinete do parlamentar.

"Eu não sou otário, pô, eu sei de tudo, entendeu? Aí minha mulher fica se humilhando. Eu falei assim: 'Ah, liga pra eles'. Você sabe que informação é o que eu mais tenho", diz Queiroz.

No início de dezembro de 2018, o Estadão revelou que um relatório do Coaf apontava uma movimentação atípica de R$ 1,2 milhão na conta bancária de Queiroz. O valor é referente ao período entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017.

Ex-policial militar, Queiroz é amigo de longa data da família Bolsonaro e, oficialmente, trabalhava como motorista de Flávio Bolsonaro. O relatório também apontava repasse de um cheque de R$ 24 mil da conta de Queiroz destinado à primeira-dama Michelle Bolsonaro. O relatório foi anexado à investigação que, em novembro, levou à Operação Furna da Onça, que prendeu dez deputados estaduais envolvidos no esquema.

Queiroz chegou a ser preso preventivamente em junho de 2020, em Atibaia. Mas passou pouco menos de um mês na cadeia. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) lhe concedeu o direito à prisão domiciliar. Poucos meses depois, a mesma Corte lhe garantiu a liberdade. Em novembro, o STJ decidiu que a investigação só poderá continuar com uma nova denúncia.