Sabesp inicia feirão de negociação de dívidas e atualização cadastral no Grande ABC

A Sabesp iniciou hoje o feirão “Acertando Suas Contas com a Sabesp” para negociação de dívidas com até 100% de desconto nos valores de juros, atualização monetária e multas, além das possibilidade de parcelamentos dos débitos. A ação acontece até 13 de janeiro e é voltada para imóveis residenciais, comerciais e industriais que tenham contas em aberto, seja no Grande ABC, Capital e Região Metropolitana, interior ou litoral. A expectativa é que ocorram cerca de 200 mil negociações.

O feirão será realizado em todos os postos oficiais de atendimento da empresa: canais digitais, atendimento telefônico, agências presenciais ou nas unidades móveis.

O pagamento poderá ser feito via PIX, com cartão de crédito ou de débito ou por meio de parcelamento direto com a Sabesp. Para negociar, o responsável pelo débito deve ter em mãos um documento pessoal (RG ou CNH), CPF e uma conta de água para identificar o número de fornecimento do imóvel.

Há novidades interessantes nas condições – mais faixas com descontos integrais de encargos (incluindo dívidas mais antigas), menor exigência de entrada e maior número de parcelas (até 36).

Segundo a Sabesp, o objetivo é oferecer ao cliente a oportunidade de quitação da dívida com condições especiais, garantindo a continuidade dos serviços. Além disto, serão enviadas mensagens SMS aos clientes com débitos sobre o feirão. Além da negociação, o feirão também tem o objetivo de incentivar clientes a atualizarem os cadastros, para que todos possam receber informações sobre abastecimento ou segundas vias de contas.

Os canais de atendimento estão disponíveis pelo site https://agenciavirtual.sabesp.com.br/, no WhatsApp 11 3388-8000, telefone 08000550195 e no chat do site da companhia www.sabesp.com.br.

Já os endereços para comparecer pessoalmente no Grande ABC são:

UNIDADES MÓVEIS

Santo André

Av. Dom Pedro I, 4146 – Vl. Luzita

Dias: 22/11 a 25/11, 27/11 a 30/11, 01/12, 02/12, 04/12 a 09/12, 11/12 a 16/12, 18/12 a 23/12, 26/12 a 30/12

Horário: Seg a Sex das 09h às 16h, Sábado das 08 às 12h

São Bernardo do Campo

Rua Nicolau Filizola, 100 - SBC - CEP 09725-970

Dias: 22/11 a 24/11, 27/11 a 30/11

Horário: Seg a Sex das 09h às 16h

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

Poupatempo São Bernardo

Rua Nicolau Filizola, 100 - Centro

Agendamento: segunda a sexta-feira, 7h às 19h; sábado, 7h às 13h

Poupatempo Shop Atrium Santo André:

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 - Vila Homero Thon

Agendamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; sábado, das 9h às 13h.

Poupatempo Diadema:

Rua Amélia Eugênia, 397 - Centro

Agendamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; sábado, das 9h às 13h.

Agência Ribeirão Pires:

Rua Doutor Nicolau Assef, 290 - Centro Alto

Agendamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 13h.

Agência Rio Grande da Serra:

Rua José Maria De Figueiredo, 256 - Centro

Agendamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 13h.