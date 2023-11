Mutirão do Desenrola do BB eleva renegociações em 714% em relação à semana anterior

Na quarta-feira, 22, quando as agências abriram uma hora mais cedo para um mutirão de renegociações do Desenrola, o Banco do Brasil fez a negociação de mais de 10 mil operações, em um total de quase R$ 5 milhões. O volume é 714% maior que a média diária de renegociações da semana passada.

O banco negociou cerca de R$ 19 bilhões pelo Desenrola desde julho, quando o programa começou. Além dos públicos pessoas físicas incluídos na iniciativa do governo federal, o BB também renegocia, com as mesmas condições, as dívidas de micro, pequenas e médias empresas.

Ao todo, o banco renegociou as dívidas de quase 1,8 milhão de clientes, divididos entre os do próprio BB e os da Ativos S.A., empresa de recuperação de créditos do conglomerado.

O mutirão do Desenrola foi desenhado pelo governo federal para impulsionar as repactuações na atual fase do programa, também chamada de Faixa 1. O BB abriu uma hora mais cedo as portas de mais de 4.000 pontos de atendimento físico para colaborar com o "Dia D".