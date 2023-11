Equador: Daniel Noboa assume presidência em meio a desafios na segurança pública

Daniel Noboa, um político inexperiente e herdeiro de uma fortuna construída com o comércio de bananas, tomou posse, nesta quinta-feira, como presidente do Equador, um papel que os cidadãos exigem que ele use para restaurar a segurança pública que os cartéis de drogas e outras organizações criminosas lhes roubaram no início da década.

O mandato de Noboa durará apenas até maio de 2025, que é o que resta do mandato do ex-presidente Guillermo Lasso. Lasso encurtou seu período no poder quando dissolveu a Assembleia Nacional em maio, enquanto os legisladores iniciavam processos de impeachment contra ele.

Num breve discurso, Noboa disse que o principal objetivo do governo é "reduzir a violência e tornar o progresso um hábito". Ele reconheceu que é "uma tarefa difícil" de enfrentar no curto prazo que ele servirá.

"Não sou contra nada, sou a favor de tudo", disse ele. "Vamos unir forças... vamos deixar os velhos esquemas políticos e nos concentrar na solução dos grandes problemas que afligem o Equador."

Durante o governo Lasso, as mortes violentas no Equador dispararam, atingindo um recorde de 4.600 em 2022, o dobro do número do ano anterior. Assassinatos, sequestros, roubos e outras atividades criminosas passaram a fazer parte da vida cotidiana dos equatorianos.

O assassinato do candidato presidencial e defensor da luta contra a corrupção, Fernando Villavicencio, quando este saía de um comício de campanha em agosto, expôs ainda mais a frágil situação de segurança do país.

A única experiência de Noboa no governo foi como membro da Assembleia Nacional dissolvida por Lasso. Ele herda uma economia enfraquecida e sérios desafios fiscais, bem como a liderança de um país atolado em crimes violentos.