Ximbinha acusa Joelma de aplicar 'golpe' com nome da banda Calypso

Ximbinha acusou Joelma de aplicar um golpe com o nome da Banda Calypso depois de seu fim, em 2015. As declarações foram dadas durante participação do artista no podcast Inteligência Ltda na quarta-feira, 22. O Estadão procurou a assessoria de imprensa de Joelma para comentar o caso, mas não teve retorno até o momento desta publicação.

"O nome Calypso é nosso. Só pode ser usado pelos dois juntos. Eu não posso usar sozinho, nem ela. E ela, estou sentindo que foi um golpe que ela me deu, ela colocou o nome de show Isso é Calypso, mas ela só fala Calypso", disse ele.

Segundo Ximbinha, todos os integrantes processaram a banda, que estaria com uma "dívida imensa". Ao pagar as dívidas, descobriu que Joelma não teria "mais nada em seu nome". "Ela colocou no nome da mãe, do irmão, da irmã? E essa dívida ficou para mim. Fiquei com toda a culpa e com a dívida", afirmou.

O artista também comentou que sofreu um "luto muito grande com o fim da banda" e que não quis responder acusações que recebia na época para proteger os filhos. "Comi o pão que o diabo amassou", completou ele.

O Estadão tentou verificar o registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, mas o site estava fora do serviço no momento. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do órgão e espera resposta.

Fim do casamento

Ximbinha também comentou que ele e Joelma viviam em quartos separados muito antes do fim da banda. Segundo o músico, ele dormia no quarto do filho.

"A gente não tinha contato há mais de um ano, de marido e mulher. Eu não ficava nem no camarim com ela. Às vezes eu não tinha camarim, ficava no palco. Aquilo já estava desgastado. Tem muita história aí que é até difícil falar."

Quando Joelma se separou de Ximbinha, em 2015, ela entrou com um pedido de medida protetiva pela Lei Maria da Penha. O músico, no entanto, nega ter agredido a ex-mulher.

Ao podcast, Ximbinha comentou sobre a medida protetiva e disse que Joelma teria feito isso para ele "não subir mais no palco".

O Estadão tentou contato com Joelma para saber se ela teria algo para comentar sobre a entrevista do ex-marido ao podcast e as acusações de golpe, mas não teve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.