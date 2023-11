Com contrato no fim, Isaque deve deixar Guarani e reforçar o Água Santa no Paulistão

Com contrato apenas até o fim da temporada, o meia Isaque já está preparando a sua despedida do Guarani. O clube já avisou que não renovará o contrato do atleta, que despertou o interesse do Água Santa para o Campeonato Paulista.

A permanência de Umberto Louzer para 2024 praticamente selou a saída do meia, que perdeu espaço desde a chegada do treinador. Na atual temporada, o jogador de 26 anos fez 38 jogos, marcou três gols e deu quatro assistências.

Como já não tem mais chances de conquistar o acesso na Série B, o Guarani começa a fazer o planejamento para a próxima temporada e deve definir o futuro dos jogadores, que têm contrato até o final do ano, o mais breve possível.

Além do Guarani, Isaque já atuou por São Bento, Grêmio, Fortaleza, América-MG e Vasco. O Água Santa deve apresentar uma proposta oficial para o atleta nos próximos dias com a intenção de reforçar o time no Paulistão.

O Guarani é o décimo colocado da Série B, com 57 pontos. A despedida do torneio será neste sábado, às 17h, diante do Atlético-GO, no Antônio Accioly, em Goiânia.