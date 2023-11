Di María fez último jogo de Eliminatórias no Brasil e se aposenta da Argentina na Copa América

Tricampeão na Copa do Mundo do Catar e um dos grandes nomes da história da Argentina, o atacante Di María anunciou nesta quinta-feira, em suas redes sociais, que está chegando ao fim sua passagem pela equipe nacional. Aos 35 anos, o jogador do Benfica oficializou que a Copa América, entre 20 de julho e 14 de julho de 2024 nos Estados Unidos, será sua última competição com a seleção alviceleste.

"Bom, chegou para mim a última partida das Eliminatórias e não consigo expressar em palavras o quanto os aplausos da torcida nos últimos anos enchem minha alma. Desfrutei cada segundo deste carinho e de meus companheiros, meus amigos. Sem eles essa história não teria o mesmo sentido. O carinho de cada um deles ajudaram a me transformar no que sou hoje", iniciou seu post.

A vitória diante do Brasil no Maracanã, portanto, se tornou a última partida em Eliminatórias. Di María não escondeu que esperava um jogo menos polêmica e reprovou as brigas nas arquibancadas e a agressão da polícia aos torcedores argentinos.

Agradecendo aos companheiros, treinadores, amigos e sua família, aproveitou para oficializar o adeus sem esconder estar passando por enorme aperto no coração por ter de tomar a difícil decisão.

"A Copa América será a última vez que vestirei a camisa argentina, com toda dor na alma e sentindo um nó na garganta me despeço da coisa mais linda que aconteceu comigo na minha carreira, vestindo-a, suando e sentindo-a com todo o orgulho."