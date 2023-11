Morre Rubens Minelli, primeiro técnico tricampeão brasileiro, aos 94 anos

O futebol brasileiro perdeu nesta quinta-feira um de seus grandes treinadores da história. Morreu, aos 94 anos, o paulista Rubens Minelli, primeiro tricampeão nacional com Internacional (1975 e 1976) e São Paulo (1977). O treinador ainda teve três passagens pelo Palmeiras, sendo o quinto maior comandante da equipe, com 253 jogos, no qual ergueu o Troféu Roberto Gomes Pedrosa de 1969, o nacional da época.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte de Rubens Minelli, comandante do clube na conquista do tetra brasileiro, em 1969, e um dos maiores treinadores do país em todos os tempos. Minelli, que iniciou a carreira de técnico em nossas categorias de base, deixa um legado de amor ao futebol que se perpetuará pela eternidade! Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs neste momento de dor e saudade!", prestou homenagem o Palmeiras.

De acordo com o jornalista José Calil, que noticiou a morte do ex-treinador, Rubens Minelli estava internado há 30 dias em tratamento de uma infecção urinária e não resistiu. O técnico deixa um grande legado no futebol nacional, sendo ídolo por onde passou.

Nascido em dezembro de 1928, Minelli começou a carreira como atacante do Ypiranga, de São Paulo. Passou, ainda, por Nacional, São Paulo, Taubaté e São Bento antes de iniciar a bela carreira de treinador no América de São José do Rio Preto em 1963, no qual ganhou a Série A2.

Ele começou a escrever seu nome como um dos gigantes do País na beira do gramado no Palmeiras, em 1969, quando conquistou seu primeiro título importante, o Troféu Roberto Gomes Pedrosa, hoje contado como um Brasileirão. Ficou no alviverde ate´1971.

Em 1974 foi anunciado no Internacional e nas duas temporadas seguintes chamou a atenção por montar um dos melhores esquadrões colorados da história, no qual ganhou os Brasileiros de 1975 e 1976. Ainda foi tricampeão gaúcho por lá. O clube fez questão de lembrar do seu eterno comandante.

"Hoje, o mundo do futebol perdeu o ex-técnico Rubens Minelli. Comandante do inesquecível time Bicampeão Brasileiro (1975 - 1976), Minelli será sempre exaltado com carinho por todos os colorados. Nossos pensamentos estão com a família, amigos e todos os fãs neste momento difícil. Descanse em paz, Rubens Minelli", postou o Internacional em suas redes sociais.

Minelli deixou o Sul para desembarcar no São Paulo em 1977. De volta a uma casa na qual atuou como jogador, chegou ao tricampeonato nacional erguendo o troféu do Brasileirão daquele ano. Ganharia o mundo ao ser campeão no Al-Hilal, antes de dará alegrias a novas torcidas nacionais: Atlético-MG, Grêmio e Paraná Clube.