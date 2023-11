Endrick e demais convocados treinam no Palmeiras e Zé Rafael prevê dificuldades em Fortaleza

A Data Fifa terminou para alegria do técnico Abel Ferreira, que pôde trabalhar nesta quinta-feira com todo o elenco do Palmeiras à disposição. Endrick e Raphael Veiga voltaram da seleção brasileira, enquanto o paraguaio Gustavo Gómez e o colombiano Richard Ríos também se apresentaram. O time visita o Fortaleza domingo, pelo Brasileirão, e o elenco frisa que será um "complicado" compromisso.

Autor do primeiro gol na vitória diante do Internacional, na rodada passada, o volante Zé Rafael alertou que a má fase do rival é um adversário a mais, já que o Fortaleza estará diante de sua torcida e querendo dar uma resposta nesta reta final de temporada. Excelente no confronto como mandante, o time paulista não tem retrospecto recente bom no Castelão. Sem vencer lá há quatro anos, vem de três derrotas e um empate, todos sem anotar gol.

"Jogar contra o Fortaleza é sempre difícil, ainda mais lá. A equipe deles é muito bem treinada, sempre muito bem preparada", alertou Zé Rafael. "É uma equipe que compete muito, assim como a nossa, então temos nos preparado muito porque sabemos que será um jogo muito difícil e de suma importância para podermos definir o nosso ano. Vamos encarar como uma final, e espero que possamos fazer uma grande partida no domingo."

Endrick será a esperança para o fim deste pequeno jejum de gols e triunfos contra o Fortaleza em seus domínios. E ter o elenco todo à disposição pode fazer a diferença nesta briga pelo título com o Botafogo. E até Zé Rafael espera continuar anotando seus golzinhos.

"Neste ano não foram tantos gols, então foi bom demais marcar de novo. Agora estou tendo um pouco mais de liberdade nessa nova formação, o que me permite chegar um pouco mais perto da área", disse. "Sobram umas bolas para poder fazer o gol e eu tenho essas jogadas como característica, de chegar à entrada da área. Espero que eu possa ainda melhorar meus números e, assim, ajudar o Palmeiras para sairmos com o título."

A parada da Data Fifa, apesar de desfalcar as atividades, foi benéfica para o elenco descansar após maratona de jogos e Zé Rafael acredita que possa ser decisiva a partir deste fim de semana.

"Para nós, foi importante ter um tempo para recuperar. Claro que, em contrapartida, perdemos um pouco do ritmo de jogo, mas acho que nossa equipe estava precisando dar uma recuperada", afirmou. "Alguns atletas estavam no limite. Estava ficando mais perigoso do que vantajoso para nós. Importante descansarmos e aprimorarmos a parte técnica, a parte física e a parte tática, mesmo sem os companheiros que estavam nas seleções. Agora, com eles retornando ao grupo, voltamos a nos preparar da melhor maneira possível para encararmos esses quatro últimos jogos como finais", concluiu Zé Rafael.