Imprevistos aceleram processo de integração de jovens ao elenco principal do São Paulo

O técnico Dorival Júnior já vem observando jovens talentos da base do São Paulo para integrar ao profissional há algum tempo, mas não esperava que o processo fosse atropelado, como vem ocorrendo. Durante a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na quarta-feira, ele mandou para campo o atacante Talles Wander, de 20 anos, e o meia William Gomes, de 17, que fizeram suas estreias como profissionais.

O treinador gostaria que os garotos de Cotia tivessem mais tempo de adaptação. Seu desejo era começar a integrá-los ao elenco principal, mas aos poucos, aproveitando o final de ano mais tranquilo depois do título da Copa do Brasil. Utilizá-los, de fato, começaria a ser pensando no início da próxima temporada.

"Não seria o ideal. Eu prefiro observá-los em treinamentos e, aí sim, quando adaptados e conhecendo todos os processos da equipe, lançá-los. Estamos tendo que, infelizmente, acelerar essa condição pelo número de jogadores fora. Para a próxima partida, teremos mais três, por cartões. Tudo isso acaba nos tirando a possibilidade de ser um fato natural. Esses meninos estavam disputando uma final de competição, então eles tinha por obrigação ali estarem", disse o técnico depois da derrota.

Os desfalques por cartão citados por Dorival são o volante Gabriel Neves, expulso contra o Fluminense, e os zagueiros Diego Costa e Beraldo, suspenso por terem recebido o terceiro cartão amarelo. Mais do que isso, contudo, o time tem sofrido com muitos desfalques por lesão. Um deles é Lucas, que poderia ter voltado no Maracanã, mas preferiu ser cauteloso e adiar o retorno para evitar novos problemas. dor pode ser utilizado contra o Cuiabá domingo, às 18h30, no Morumbi.

"Primeiro, foram 30 dias parados, cinco, seis de recuperação. Ele não se sentiu bem, não se sentiu confortável, confiante, então não adianta precipitarmos uma situação em um momento como esse da competição, uma segunda lesão em cima da mesma poderia tirá-lo até para o início de temporada. Então, vamos com calma dentro das condições que o próprio atleta conheça para, aí sim, na rodada seguinte, possamos colocá-lo em condições", comentou Dorival.