Três municípios da região são contemplados com o Minha Casa Minha Vida

O governo federal anunciou na tarde da última quarta-feira (22) a primeira seleção de propostas para construção de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, e três municípios do Grande ABC foram contemplados. Santo André, São Bernardo e Diadema receberão, juntos, 1.498 novas unidades para famílias da Faixa 1, com renda de até dois salários mínimos.

Santo André e São Bernardo vão receber os maiores empreendimentos, com ambas tendo 600 novas unidades habitacionais. O primeiro ganhará 200 novas residências na rua Caminho dos Vianas, no Jardim Irene, e outros 400 no residencial Guaratinguetá I, no Jardim Alzira, onde já existe um complexo habitacional. Em São Bernardo, todas as residêncais vão ser construídas no Jardim Orquídeas.

Em Diadema, serão 298 unidades. Destas, 198 serão construídas na Vila Paulina e outras 100 em um complexo habitacional que se chamará Residencial Guaicurus.

A escolha das propostas feita pelo Ministério das Cidades, comandada por Jader Barbalho Filho, foi oficializada em cerimônia realizada no Palácio do Planalto com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao todo, serão 187,5 mil novas unidades habitacionais em 560 municípios.