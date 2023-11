Cantora Mari Fernandez revela que é bissexual e expõe sexualidade de Nattanzinho

Mari Fernandez revelou na terça-feira, 21, que é bissexual. A cantora respondeu perguntas sobre sua orientação sexual em entrevista ao PodCats.

No podcast, ela também disse que o cantor Nattanzinho já teve experiências com homens e mulheres. "Acho que essa é a pergunta que o Brasil inteiro quer saber. É uma pergunta que recebo muito, as pessoas perguntando se eu já fiquei com mulher e se já fiquei com homem."

"Muita mulher dá em cima de mim, muito homem também. E eu já fiquei com os dois", completou. Nattanzinho, que também participava do podcast, demonstrou surpresa e perguntou: "Então você é bissexual?". Mari respondeu: "Isso".

Em seguida, a cantora disparou: "Tu já provou os dois também. Eu lembro aquele seu caso". Apesar de não negar, o artista ficou constrangido e mudou de assunto.