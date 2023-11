Fãs de Taylor Swift criticam atraso em pronunciamento da T4F

Após o pronunciamento de Serafim Abreu, CEO da Time For Fun (T4F), produtora responsável pelos shows da cantora Taylor Swift no Brasil, fãs da cantora foram às redes sociais criticar o atraso. O posicionamento da T4F chega seis dias depois da morte de Ana Clara Benevides, fã que teve uma parada cardiorrespiratória após passar mal no primeiro show da The Eras Tour no Rio de Janeiro.

Também houve críticas em relação ao texto lido por Serafim, chamado de "raso" e "vago". O Estadão entrou em contato com a T4F para um novo posicionamento sobre as críticas recebidas, que respondeu com o mesmo pronunciamento publicado nesta quinta, 23. O espaço segue aberto caso a empresa queira dar outras declarações.

O fã-clube Info Taylor Brasil fez uma publicação no X, antigo Twitter, em que citava uma vaquinha feita para cobrir os custos do translado do corpo de Ana. A mãe, Adriana Benevides, e o pai, José Weiny Machado, falaram sobre as dificuldades com a morte da filha em entrevista ao Fantástico no domingo, 19. Uma das preocupações era a demora no traslado do corpo. "Infelizmente, a gente está arcando com tudo. E a minha filha ainda não chegou", afirmou Adriana, na ocasião.

"Foi um pronunciamento raso e atrasado que agora não vai resolver mais nada", escreveu a conta do fã-clube. "Todos os shows no Rio já passaram, os familiares de Ana já passaram pelos piores momentos sozinhos. Esperamos a melhora prometida em São Paulo, pelo menos."

O internauta Leo Oliveira também criticou o atraso no pronunciamento, dizendo que o mesmo deveria ter sido compartilhado no último sábado, 18, um dia após a morte de Ana Clara. "Desculpas vazias não trazem pessoas de volta à vida", comentou.

Diversos perfis nas redes sociais também alegaram que a produtora não distribuiu água gratuitamente no show do Rio da última sexta, 17. No comunicado, a T4F afirmou que pretende incluir ilhas de distribuição gratuita de água sempre que estiveram disponíveis durante os eventos, o que foi negado pelos fãs.

O Estadão relatou que os presentes foram obrigados a descartar garrafas de água na entrada do evento. A água foi vendida apenas antes do show da cantora, que teve de interromper a apresentação diversas vezes para pedir que garrafas fossem distribuídas ao público. Após a repercussão do caso, a T4F anunciou que irá permitir a entrada com garrafas de água flexíveis.