PM localiza mais de 2.200 porções de drogas em Santo André

Mais de 2.200 porções de drogas foram apreendidas pelos Policiais Militares do 10º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, na noite desta quarta-feira, em Santo André. Os entorpecentes estavam escondidos em uma casa inabitada na Viela Paraguai, no Parque Miami.

A equipe chegou no local após denúncias sobre um possível "tribunal do crime". Durante a averiguação, foi localizado o imóvel, que estava vazio, mas tinha um fundo falso, onde estavam escondidas mais de 1 mil porções de cocaína, 1.130 embalagens plásticas com pedras de crack e 70 porções de crack em pó.

Os entorpecentes foram apresentados no Distrito Policial da região. Não houve detidos.