PM prende procurado pela Justiça no Pq.Miami, em Sto.André

Policiais Militares do 10º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prenderam um homem que estava procurado pela Justiça no crime de roubo, na madrugada de desta quinta-feira, em Santo André. Com ele, também foram apreendidas diversas porções de drogas.

Durante o patrulhamento pela Rua Oiapoque, no Parque Miami, a equipe suspeitou da atitude do indivíduo que estava correndo com uma sala nas mãos. Na abordagem, foram localizados 15 pinos de cocaína, 50 embalagens plásticas com pedras de crack, comprimidos de ecstasy e 58 porções de maconha.

Em consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), foi constatado o mandado de prisão contra o homem, que foi conduzido ao 6º Distrito Policial e permaneceu preso.