Shows de Taylor Swift em São Paulo podem ter fortes chuvas; veja a previsão e o que levar

A partir desta sexta-feira, dia 24, Taylor Swift começará uma série de shows na cidade de São Paulo. Apesar do calor extremo enfrentado pelo público na última semana no Rio de Janeiro, os próximos shows têm uma previsão diferente: fãs podem contar com temperaturas mais baixas, mas com fortes chuvas.

A Defesa Civil emitiu um alerta para fortes ventos no Estado entre quinta-feira, 23, e sábado, 25. Segundo o órgão, podem ocorrer rajadas de vento de 40 km/h a 80 km/h.

É recomendável ir ou levar consigo casaco e capa de chuva. No trajeto, caso esteja chovendo, é preciso ficar atento e evitar transitar por áreas de possível alagamento.

Previsão do tempo para sexta-feira

No dia do primeiro show em São Paulo, o sol pode aparecer em alguns momentos do dia, mas o clima será chuvoso. Está prevista uma mudança brusca de temperatura, com máxima de 23ºC. Com alerta emitido pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) para chuvas extremas, a previsão é de que chova a qualquer hora do dia. Durante o show, a temperatura deverá ser de 18ºC.

Previsão do tempo para o sábado

No sábado, o dia tende a ser nublado. A temperatura deverá cair ainda mais, com máxima de 20ºC. Também há previsão de chuvas a qualquer hora. Durante o show, a temperatura deverá ficar em torno de 15ºC.

Previsão para o último show, no domingo

Domingo deve ter um clima similar ao de sexta-feira, de sol com nuvens. Também deve chover ao longo do dia, mas não há previsão de muita chuva. A temperatura mínima prevista é de 15ºC, com máxima de 23ºC.